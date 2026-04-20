Российский комментатор Константин Генич поделился мнением об игре ЦСКА после зимней паузы.

Напомним, что в 25-м туре РПЛ армейцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

«Сложилось впечатление, что команда превратилась в набор игроков, которых только собрали. В раздевалку посадили и сказали: "Ребят, добро пожаловать! Давайте, вот вам форма и играйте, как получится".

Как будто просмотр. Но эта же команда была осенью, которая скакала, снося всех на своём пути. И мы были, когда в Эмиратах, видели ЦСКА… Вообще супер!» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

ЦСКА располагается на 6-й строчке в таблице РПЛ с 43 очками в активе после 25-и туров.