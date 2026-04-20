Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Витинья получил травму голеностопа в столкновении с форвардом «Лиона» Эндриком в матче 30-го тура Лиги 1, завершившегося поражением парижан со счетом 1:2. В ходе борьбы Витинья неудачно упал, подвернув правую ногу.

«Ничего позитивного сообщить не могу. Когда игрок заменяется после потенциально опасной ситуации, нужно дождаться результатов обследований — тогда и станет ясно», — цитирует главного тренера парижан Луиса Энрике Sport.es.

20 апреля Витинья пройдет медицинское обследование. По предварительным данным, у футболиста наблюдается сильное воспаление голеностопа, из-за чего он испытывает трудности при ходьбе.