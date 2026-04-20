Главный тренер «Челси», Лиэм Росеньор, выразил уверенность в полной поддержке со стороны руководства клуба.

Лиэм Росеньор globallookpress.com

«Они полностью поддерживают меня. В наших ежедневных обсуждениях я ощущаю их полную поддержку, и спортивные директора также оказали нам великолепную помощь. Они поддерживают нас в различных аспектах и разными способами, и я вижу, что игроки понимают наше стремление к общим целям», — сказал Росеньор в интервью The Athletic.

Команда «Челси» потерпела 6 поражений в 7 последних матчах во всех турнирах, одержав лишь одну победу.