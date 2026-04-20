Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара» globallookpress.com

Напомним, что «Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» (2:2) в матче 25-го тура РПЛ, а «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0). Таким образом, «сине-бело-голубые» опередили «быков» в таблице чемпионата России на один балл.

«Ситуация для "Краснодара" обострилась очень сильно, потому что сейчас уже "Зенит" единоличным лидером стал и на очко опережает (»быков«). И "Зенит", и "Краснодар" сейчас едут в Москву. "Зенит" едет к "Локомотиву", "Краснодар" едет к "Спартаку". И у "Краснодара" проблемы.

У Аугусто, кажется, серьёзная травма, он выбыл, играть не сможет. Ленини, по-моему, пропускает по карточкам эту игру, они с Аугусто были лучшими во встрече в Санкт-Петербурге. Плюс они нагрузку ещё получили в матче очень большую. Если там "Зенит" всё-таки играл в достаточно экономном режиме, "Краснодар" на максимуме играл и выходил из-под прессинга "Балтики". А "Спартак" сейчас хорошо выглядит, поэтому может обыграть (южан).

Если "Зенит" выиграет у "Локомотива", тогда можно говорить, что чемпионство будет решено в 26-м туре. Вот цена игры в Краснодаре с Балтикой», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.