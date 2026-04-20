Атакующий полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко стал лучшим игроком 25-го тура чемпионата России по версии болельщиков, информирует пресс-служба Российской Премьер-Лиги.

За аргентинского футболиста отдали голоса 65% участников опроса, что составляет 25,4 тысячи человек. В матче против «Ахмата» Барко забил гол, заработал пять фолов и отметился тремя ключевыми передачами.

Второе место занял полузащитник калининградской «Балтики» Максим Петров, за которого проголосовали 13% респондентов (5,1 тысячи человек). Замкнул тройку лидеров полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов, получивший 7% голосов (2,8 тысячи человек). В опросе приняли участие свыше 39 тысяч болельщиков.