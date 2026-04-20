«Барселона» рассматривает возможность усиления атаки за счёт форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 26-летний аргентинский нападающий стал приоритетной трансферной целью каталонского клуба на лето 2026 года. Руководство «Барселоны» готово потратить на его приобретение около 100 миллионов евро.

Альварес выступает за «Атлетико» с августа 2024 года, а его действующее соглашение рассчитано до конца июня 2030-го.

В текущем сезоне-2025/26 форвард принял участие в 47 матчах, отметившись 19 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.