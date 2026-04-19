Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением об уходе нападающего команды Мохамеда Салаха после окончания нынешнего сезона.

Вирджил ван Дейк — защитник «Ливерпуля» globallookpress.com

«В ближайшие несколько недель я ещё не раз буду говорить о Мо. Он очень важен для нас как на поле, так и за его пределами. Иногда мы по-настоящему начинаем ценить футболистов лишь после их ухода, но мы уже его ценим. Мо — невероятный партнёр по команде, вместе мы прошли через все взлёты и падения.

На протяжении ближайших пяти матчей он по-прежнему будет нужен, а затем для Мо и его семьи настанет эмоциональный момент, как и для всех нас: ведь он многое значил для меня, для всей команды и наших болельщиков. Но сначала нам нужно выполнить свою работу, и он об этом знает — это главное», — сказал ван Дейк Sky Sports.

В нынешнем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 24 матча в рамках АПЛ, забил 7 голов и сделал 6 голевых передач.