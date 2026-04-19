Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич оценил работу Марко Николича в греческом АЕКе. До этого специалист тренировал армейскую команду.

«Я не очень внимательно следил за АЕКом Николича, но видел, что он был близок к полуфиналу Лиги конференций. Марко проделал хорошую работу и ещё раз доказал, насколько он хороший тренер. К тому же АЕК лидирует в чемпионате Греции — всё идёт по плану. Хорошо, когда твоя команда играет в еврокубках — неважно в каких. Каждый тренер стремится к этому.

Все болельщики ЦСКА хотели, чтобы Николич остался и довёл до конца свою работу — выиграл титул. Команда понимала, чего он хочет, и во второй части сезона играла очень стабильно. Взяли максимум в чемпионате, выиграли Кубок. Логично было бы, чтобы ЦСКА в этом сезоне играл ещё лучше, но не получилось. Марко решил уйти, и у ЦСКА без него не сложилось», — сказал Тошич «Чемпионату».

Ранее АЕК по сумме двух встреч уступил испанскому «Райо Вальекано» в 1/4 финала Лиги конференций.