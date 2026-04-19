В 25-м туре российской Премьер-лиги московский «Спартак» на своём поле без проблем разобрался с грозненским «Ахматом» со счётом 3:1.

Маркиньос globallookpress.com

Все голы были забиты в первом тайме.  На 21-й минуте Эзекьель Барко открыл счёт в матче.  Через 7 минут Маркиньос увеличил преимущество красно-белых.

Третий гол на 39-й минуте забил Жедсон Фернандеш, а голевую передачу ему, как и Барко, отдал Маркиньос.

Единственный мяч в составе гостей на счету Максима Самородова — с передачи Эгаша Касинтуры.

Результат матча

1:0 Маркос Маркиньос 28'
Спартак:  Маркос Маркиньос,  Maksimenko,  Denisov,  Wooh,  Djiku,  Fernandes,  Umyarov,  Litvinov,  Solari,  Barco,  Ugalde
Ахмат:  Касинтура,  Ulyanov,  Sidorov,  Zare,  Cake,  Bogosavac,  Pryakhin,  Mansilla,  Zhemaletdinov,  Samorodov,  Melkadze

«Спартак» теперь имеет 45 очков и идёт четвёртым в таблице РПЛ.  «Ахмат» с 31 очком занимает 9-ю позицию.