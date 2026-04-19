В 25-м туре российской Премьер-лиги московский «Спартак» на своём поле без проблем разобрался с грозненским «Ахматом» со счётом 3:1.

Все голы были забиты в первом тайме. На 21-й минуте Эзекьель Барко открыл счёт в матче. Через 7 минут Маркиньос увеличил преимущество красно-белых.

Третий гол на 39-й минуте забил Жедсон Фернандеш, а голевую передачу ему, как и Барко, отдал Маркиньос.

Единственный мяч в составе гостей на счету Максима Самородова — с передачи Эгаша Касинтуры.

Результат матча Спартак Москва 3:1 Ахмат Грозный 1:0 Маркос Маркиньос 28' Спартак: Маркос Маркиньос, Maksimenko, Denisov, Wooh, Djiku, Fernandes, Umyarov, Litvinov, Solari, Barco, Ugalde Ахмат: Касинтура, Ulyanov, Sidorov, Zare, Cake, Bogosavac, Pryakhin, Mansilla, Zhemaletdinov, Samorodov, Melkadze

«Спартак» теперь имеет 45 очков и идёт четвёртым в таблице РПЛ. «Ахмат» с 31 очком занимает 9-ю позицию.