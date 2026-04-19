Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победе над «Эвертоном» (2:1).

«Болельщики видели, как мы играли против двух невероятных команд — "ПСЖ" и "Манчестер Сити" — и проиграли обеим.

На протяжении всего сезона все эти матчи с ограниченным количеством доступных игроков сильно повлияли на нас и стоили нам немало очков. Но сегодня, безусловно, тот день, когда болельщики должны радоваться. И мы тоже будем радоваться.

Мы будем наслаждаться. Мой персонал, мои игроки и я. Между нами и болельщиками нет никакой разницы, мы бы очень хотели провести сезон лучше, чем он у нас получился. Но по очевидным причинам мы этого не смогли сделать, и мы увидели это сегодня снова. Как часто бывает, что два вратаря в команде травмированы?

Вот таким был наш сезон, но нам удалось победить сегодня, и это самое главное», — цитирует Слота ВВС.

«Ливерпуль» с 55 очками сейчас пятый в таблице АПЛ. «Ириски» (47) занимают 10-ю строчку.