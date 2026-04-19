Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин высказался про игру столичной команды в текущем сезоне.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Единственная надежда у "Динамо" остается в Кубке. В чемпионате выше подняться не получается. Не думаю, что есть какая-то системность в результатах команды. Дело в качестве футболистов. Достаточно даже посмотреть на последний пропущенный гол. Игрокам не хватает внимания.

Если бы весной все матчи "Динамо" были удачными, то будущее Гусева в клубе было бы положительным. Сейчас уже могут быть разные варианты. Теперь нет уверенности, что Гусев будет главным тренером команды в следующем сезоне. Не скажу, что где-то перехвалили, ведь и команда в таблице особо никого не догнала, в шести последних матчах одна победа. Все со скрипом», — сказал Силкин «Советскому спорту».

18 апреля «Динамо» не смогло обыграть «Пари НН». Встреча завершилась со счетом 1:1.