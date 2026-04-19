Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче против «Балтики» (2:2).

«Качеством и содержанием игры доволен, результатом — нет. Думаю, вы видели хорошую игру: получился очень динамичный футбол, но, к сожалению, несколько ошибок нам очень дорого обошлись. По самоотдаче, бойцовским качествам и содержанию у меня нет никаких претензий ни к одному футболисту. Хочу поблагодарить наших болельщиков — сегодня был полный стадион, отличная поддержка. Думаю, получился яркий вечер. К сожалению, не удалось одержать победу, но ничего ещё не потеряно. Впереди пять туров, и мы сделаем всё, что от нас зависит», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 54 очками в активе. «Балтика» — на 5-й позиции с 45-ю баллами.