По данным GFFN, ссылающегося на L'Equipe, «ПСЖ» не станет чинить препятствий уходу капитана команды Маркиньоса в летнее трансферное окно 2026 года.

Согласно источнику, 31-летний бразильский футболист сам примет решение о своем будущем в клубе. Руководство парижан не возражает против его возможного ухода по окончании сезона.

Маркиньос защищает цвета «ПСЖ» с 2013 года. В текущем сезоне он сыграл 26 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года.