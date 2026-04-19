Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик прокомментировал победу в матче против «Челси» (1:0).

«Для нас это была очень важная победа. Приехать сюда и сыграть на ноль, вот так защищаться — я считаю, это было великолепное выступление.

Мы не хотим оглядываться назад, мы хотим продолжать совершенствоваться и двигаться вперед. Мы все еще недостаточно высоко, мы хотим быть еще выше, но это была важная победа, и болельщики могут ею насладиться.

Он оказывал огромное влияние на нашу игру в течение длительного периода времени. В важные моменты и в важных матчах он всегда рядом. Он капитан не просто так — это яркая личность, игрок, оказывающий влияние на ход матча, и тот, кто подает пример», — приводит слова Каррика Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» с 58 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Челси» (48) — шестой.