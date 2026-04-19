Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые высказался об уходе из команды португальского хавбека Бернарду Силвы после девяти лет в стане «горожан».

«Трудно представить себе жизнь без него. Я уже много раз говорил, что за девять лет, проведённых здесь, он невероятно много сделал как на поле, так и за его пределами, и он был очень и очень важен.

Надеюсь, мы сможем ему помочь, и он нам также поможет — я это прекрасно понимаю. В этом плане он особенный игрок. Надеюсь, у нас будет хороший месяц, потому что он заслуживает лучшего.

Мы вместе выиграли 19 титулов, и до сих пор боремся за победу в двух турнирах. Мы точно будем бороться за победы», — цитирует испанского специалиста официальный сайт клуба.

31-летний португалец сообщил, что нынешний сезон станет для него последним в футболке «Ман Сити». В составе клуба Бернарду Силва шесть раз выигрывал АПЛ, пять раз — Кубок английской лиги, трижды — Суперкубок Англии, дважды — Кубок страны. Также он побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.