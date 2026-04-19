Комментатор Константин Генич высказался о будущем нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«На мой взгляд, он на 1000% не останется в "Акроне". Я так думаю, если выйдет "Родина", этот клуб мог бы вполне его взять. Они уже друг от друга подустали чуть-чуть. Дзюба не очень любит бороться за выживание, а "Родина" — это Москва. Мне кажется, что под занавес карьеры ему хочется, учитывая, что "Родина" собирается играть на "ВТБ Арене", играть не на искусственных полях. Думаю, в "Акроне" он уже не останется, а это единственная команда, которая его могла бы подхватить в РПЛ», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

В текущем сезоне РПЛ на счету Дзюбы 23 матча, восемь голов и пять ассистов.