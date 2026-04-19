Вингер «Барселоны» Руни Барджи в летнее трансферное окно может оказаться в туринском «Ювентусе», информирует издание Mundo Deportivo.

20‑летний швед недоволен своим нынешним положением в каталонском клубе, где он является игроком ротации, и хочет найти команду, в которой будет играть более важную роль.

Сейчас основным претендентом на Барджи является «старая синьора». Также к нему проявляют интерес «Монако», «Порту» и «Бетис», которые вели хавбека ещё до трансфера в «Барсу» в 2025 году.

Всего в этом сезоне Барджи сыграл 23 матча, забил в них 2 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с «Барселоной» действует до 2029 года, а рыночная стоимость составляет 15 млн евро.