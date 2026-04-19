В финальном матче Кубка Испании «Реал Сосьедад» по пенальти переиграл «Атлетико» — 2:2, 4:3.

Микель Оярсабаль globallookpress.com

Открыла счет команда из Сан-Себастьяна уже на 1-й минуте, когда ворота соперника поразил Андер Барренечеа. Мадридцы восстановили статус-кво на 18-й минуте благодаря голу Адемолы Лукмана.

«Реал Сосьедад» вновь вышел вперед на 45+й минуте усилиями Микеля Оярсабаля, который реализовал пенальти. Во второй раз «матрасники» отыгрались на 83-й минуте. Забил Хулиан Альварес.

В итоге все решалось в серии пенальти, где точнее оказались футболисты «Реал Сосьедада».

Результат матча Атлетико Мадрид 2:2 Реал Сосьедад Сан-Себастьян 0:1 Андер Барренечеа 1' 1:1 Адемола Лукман 19' 1:2 Микель Оярсабаль 45+1' пен. 2:2 Хулиан Альварес 83' Атлетико: Хуан Муссо, Науэль Молина ( Джонни Кардозо 78' ), Марк Пубиль, Робен Ле Норман, Маттео Руджери ( Александр Сёрлот 63' ), Маркос Льоренте ( Клеман Лангле 99' ), Коке, Джулиано Симеоне ( Тьяго Альмада 70' ), Адемола Лукман ( Николас Гонсалес 62' ), Антуан Гризманн ( Алекс Баэна 70' ), Хулиан Альварес Реал Сосьедад: Унай Марреро, Дуйе Чалета-Цар, Jon Martin, Хон Арамбуру ( Ариц Элустондо 113' ), Микель Оярсабаль ( Айэн Муньос 78' ), Гонсалу Гуэдеш ( Орри Оускарссон 78' ), Лука Сучич, Карлос Солер, Беньят Туррьентес ( Йон Горротксатеги 68' ), Серхио Гомес ( Такэфуса Кубо 88' ), Андер Барренечеа ( Пабло Марин 69' ) Жёлтые карточки: Робен Ле Норман 33', Хуан Муссо 43' — Микель Оярсабаль 31', Йон Горротксатеги 120', Ариц Элустондо 120+1'

Статистика матча 4 Удары в створ 6 10 Удары мимо 1 63 Владение мячом 37 5 Угловые удары 6 1 Офсайды 2 17 Фолы 17

Таким образом, «Реал Сосьедад» в четвертый раз в истории выиграл Кубок Испании.