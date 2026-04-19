В финальном матче Кубка Испании «Реал Сосьедад» по пенальти переиграл «Атлетико» — 2:2, 4:3.
Открыла счет команда из Сан-Себастьяна уже на 1-й минуте, когда ворота соперника поразил Андер Барренечеа. Мадридцы восстановили статус-кво на 18-й минуте благодаря голу Адемолы Лукмана.
«Реал Сосьедад» вновь вышел вперед на 45+й минуте усилиями Микеля Оярсабаля, который реализовал пенальти. Во второй раз «матрасники» отыгрались на 83-й минуте. Забил Хулиан Альварес.
В итоге все решалось в серии пенальти, где точнее оказались футболисты «Реал Сосьедада».
Результат матча
АтлетикоМадрид2:2Реал СосьедадСан-Себастьян
0:1 Андер Барренечеа 1' 1:1 Адемола Лукман 19' 1:2 Микель Оярсабаль 45+1' пен. 2:2 Хулиан Альварес 83'
Атлетико: Хуан Муссо, Науэль Молина (Джонни Кардозо 78'), Марк Пубиль, Робен Ле Норман, Маттео Руджери (Александр Сёрлот 63'), Маркос Льоренте (Клеман Лангле 99'), Коке, Джулиано Симеоне (Тьяго Альмада 70'), Адемола Лукман (Николас Гонсалес 62'), Антуан Гризманн (Алекс Баэна 70'), Хулиан Альварес
Реал Сосьедад: Унай Марреро, Дуйе Чалета-Цар, Jon Martin, Хон Арамбуру (Ариц Элустондо 113'), Микель Оярсабаль (Айэн Муньос 78'), Гонсалу Гуэдеш (Орри Оускарссон 78'), Лука Сучич, Карлос Солер, Беньят Туррьентес (Йон Горротксатеги 68'), Серхио Гомес (Такэфуса Кубо 88'), Андер Барренечеа (Пабло Марин 69')
Жёлтые карточки: Робен Ле Норман 33', Хуан Муссо 43' — Микель Оярсабаль 31', Йон Горротксатеги 120', Ариц Элустондо 120+1'
Таким образом, «Реал Сосьедад» в четвертый раз в истории выиграл Кубок Испании.