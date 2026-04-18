Бывший наставник «Барселоны» Хави может в скором времени стать новым наставником американского клуба «Интер Майами», за который выступают Лионель Месси и Луис Суарес.

По информации The Touchline, испанский специалист, который на данный момент находится без работы, может стать новым тренером клуба из Майами.

Помимо Хави, который тренировал «Барселону» и катарский «Аль-Садд», руководство американской команды рассматривает вариант с приглашением Марсело Гальярдо, который известен по работе с аргентинским «Ривер Плейтом» и саудовским «Аль-Иттихадом».

Напомним, что до этого с «Интер Майами» работал Хавьер Маскерано, который вместе с «цаплями» в прошлом сезоне выиграл чемпионский титул в МЛС.