«Ливерпуль» официально включился в борьбу за полузащитника «Кристал Пэлас» Адама Уортона.

Руководство мерсисайдского клуба рассматривает Уортона как потенциальную замену Кертису Джонсу или Алексису Мак Аллистеру, если один из них покинет команду. Об этом сообщает talkSPORT.

Согласно информации источника, «Ливерпуль» будет конкурировать с «Манчестер Юнайтед» за приобретение Уортона. «Кристал Пэлас» оценивает трансфер игрока в 92 миллиона евро. Сам клуб не готов расставаться с полузащитником, однако Уортон выражает желание перейти в более престижный чемпионат.

В текущем сезоне Уортон сыграл 44 матча во всех турнирах и отдал семь результативных передач. Его контракт с «Кристал Пэлас» действует до лета 2029 года.