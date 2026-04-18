В мадридском «Реале» предполагают, что главный арбитр ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии» (4:3) — Славко Винчич — мог удалить полузащитника Эдуарду Камавинга на 86-й минуте по требованию президента УЕФА Александера Чеферина.

Александер Чеферин globallookpress.com

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на источники, близкие к «Реалу», связь между Винчичем и Чефериным обусловлена их общим происхождением из Словении.

Напомним, что Флорентино Перес, президент «Королевского клуба», был одним из первых руководителей Суперлиги, созданной в 2021 году. 11 февраля «Реал» стал последним клубом, который покинул этот проект.