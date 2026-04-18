Наставник «Монако» Себастьян Поконьоли накануне матча 30-го тура Лиги 1 с «Осером» отметил важность для команды российского хавбека Александра Головина.

«До конца сезона осталось пять туров, и мы осознаём, что по набранным очкам отстаём от соперников. Нам необходимо вновь одержать серию побед и следить за результатами других клубов. Однако единственное, что мы можем контролировать, — это собственная концентрация на игре, как это было во время серии из семи побед подряд, несмотря на понимание, что она не может длиться вечно. Любой клуб проходит через такие периоды, и из этого можно извлечь уроки. Я сказал об этом футболистам. Теперь важно сделать выводы из последнего поражения, чтобы улучшить игру и достойно завершить сезон, в том числе с психологической точки зрения.

Что касается Магнеса Аклиуша, который вышел на поле только после перерыва, и отсутствия Александра Головина в заявке на матч с "Парижем", то мы хорошо знаем, насколько они важны для коллектива. Однако и ранее команда находила решения. Например, в матче с "Лансом", где удалось добиться победы. Их состояние, безусловно, влияет на команду, но у нас были все возможности для качественной игры. Проблема заключалась в том, что по ряду аспектов, включая командные действия, мы уступили сопернику», — цитирует специалиста сайт «Монако».

В текущем сезоне Головин провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал шесть ассистов.

«Монако» с 49 очками идет на седьмой позиции в таблице Лиги 1.