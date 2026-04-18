Полузащитник «Челси» Эстеван получил повреждение в матче 33-го тура английской Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».

Эстеван — полузащитник «Челси» globallookpress.com

Вингер не смог продолжить встречу, покинув поле на 13-й минуте встречи. Эстеван бежал к воротам соперника с мячом и пробил — мяч поймал вратарь Сенне Ламменс. После этого бразилец получил травму.

Эстеван покинул поле и отправил в подтрибунное помещение, а вместо него вышел Алехандро Гарначо.

Матч между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» стартовал сегодня, в 22:00 мск. После 49-и минут «манкунианцы» ведут в счете — 1:0.