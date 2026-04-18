В 25-м туре Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» сыграли вничью с ЦСКА со счетом 1:1.

Матч начался с гола Энрике Кармо, игрока ЦСКА, на 16-й минуте. Однако этот мяч не был засчитан из-за нарушения правил. Хозяева поля отыгрались на 65-й минуте благодаря голу Ивана Олейникова. Спустя 10 минут, на 75-й минуте, полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк сравнял счет.

После этого матча «Крылья Советов» набрали 23 очка и занимают 12-е место в турнирной таблице. ЦСКА, заработав 43 очка, остаётся на пятой позиции.