Наставник «Интера» Кристиан Киву высказался о победе над «Кальяри» со счетом 3:0 в матче 33-го тура чемпионата Италии.  Встреча состоялась 17 апреля в Милане.

Кристиан Киву globallookpress.com

«Знали, насколько важной будет эта игра.  В первом тайме у нас были некоторые трудности, но во второй половине мы лучше пасовали и двигались, а когда давление ушло, начали получать удовольствие.  У нас есть качественные игроки, которым нравится играть вместе.  Есть настоящее осознание всей работы, которая нужна.  Мы достигли своей цели и теперь надеемся оставаться конкурентоспособными до самого конца.

Хотим быть конкурентоспособными и в еврокубках.  Это одна из целей лучших клубов.  Квалификация в Лигу чемпионов — немалый подвиг, потому что каждый хочет играть на этом уровне», — цитирует Киву сайт «Интера».

«Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А, миланская команда набрала 78 очков.