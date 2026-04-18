Наставник «Интера» Кристиан Киву высказался о победе над «Кальяри» со счетом 3:0 в матче 33-го тура чемпионата Италии. Встреча состоялась 17 апреля в Милане.

«Знали, насколько важной будет эта игра. В первом тайме у нас были некоторые трудности, но во второй половине мы лучше пасовали и двигались, а когда давление ушло, начали получать удовольствие. У нас есть качественные игроки, которым нравится играть вместе. Есть настоящее осознание всей работы, которая нужна. Мы достигли своей цели и теперь надеемся оставаться конкурентоспособными до самого конца.

Хотим быть конкурентоспособными и в еврокубках. Это одна из целей лучших клубов. Квалификация в Лигу чемпионов — немалый подвиг, потому что каждый хочет играть на этом уровне», — цитирует Киву сайт «Интера».

«Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А, миланская команда набрала 78 очков.