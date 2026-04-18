Стали известны стартовые составы «Челси» и «Манчестер Юнайтед» на матч 33-го тура английской Премьер-лиги.

«Челси»: Санчес, Густо, Фофана, Хато, Кукурелья, Фернандес, Кайседо, Эстеван, Палмер, Нету, Делап.

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Далот, Мазрауи, Хевен, Шоу, Каземиро, Майну, Мбеумо, Фернандеш, Матеус Кунья, Шешко.

Матч между этими командами состоится сегодня, 18-го апреля в 22:00 мск.

После 32-х туров в АПЛ «Челси» занимает 6-е место в таблице с 48 очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 3-й позиции (55).