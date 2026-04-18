Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга вызывает наибольший интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

Менее активно за 23-летнего футболиста борются «Челси» и «Тоттенхэм». Кроме того, «ПСЖ» рассматривает возможность его возвращения во Францию. Об этом пишет издание Caught Offside.

Согласно источнику, вероятность того, что Камавинга продолжит карьеру в Англии, достаточно высокая . «Реал» оценивает полузащитника сборной Франции в 60 миллионов евро.

Камавинга перешел в «Реал» в 2021 году и связан с клубом контрактом до лета 2029 года.