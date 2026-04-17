Капитан «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал слова спортивного директора клуба Фрэнсиса Кахигао, который заявил о том, что переговоры с полузащитником были самыми простыми.

«Франсис Кахигао отметил в интервью, что переговоры со мной были для него самыми простыми? Я даже, по сути, не читал этот контракт. Полностью доверял "Спартаку". И мне было важно только то, что я нужен клубу. Причём, как я уже говорил, в роли связующего, авторитетного человека для коллектива.

Счастлив, что всё сложилось именно так. Что регулярно играю, хотя в какой-то степени уже успел привыкнуть к другому статусу. И что организм в мои 32 года выдерживает такой график. Значит, ничего еще не потеряно», — сказал Зобнин в интервью официальному сайту «Спартака».

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «красно-белых» 19 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал голевую передачу.