Капитан «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал слова спортивного директора клуба Фрэнсиса Кахигао, который заявил о том, что переговоры с полузащитником были самыми простыми.

Роман Зобнин — полузащитник «Спартака» globallookpress.com

«Франсис Кахигао отметил в интервью, что переговоры со мной были для него самыми простыми?  Я даже, по сути, не читал этот контракт.  Полностью доверял "Спартаку".  И мне было важно только то, что я нужен клубу.  Причём, как я уже говорил, в роли связующего, авторитетного человека для коллектива.

Счастлив, что всё сложилось именно так.  Что регулярно играю, хотя в какой-то степени уже успел привыкнуть к другому статусу.  И что организм в мои 32 года выдерживает такой график.  Значит, ничего еще не потеряно», — сказал Зобнин в интервью официальному сайту «Спартака».

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «красно-белых» 19 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал голевую передачу.