Экс-игрок сборной России Владислав Радимов рассказал, чего ждет от матча 25-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой». Встреча состоится в воскресенье и начнется в 19:30 мск.

«В прошлом году такая же ситуация была. "Краснодар" тогда выдержал. Сейчас у них появился чемпионский опыт. Обойма стало меньше, но дома их игра внушает оптимизм.

Свои игры они могут пройти уверенно. В матче с "Балтикой" они не испытают проблем», — сказал Радимов «Матч ТВ».

«Краснодар» с 53 очками на данный момент лидирует в таблице РПЛ.