Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий по поводу матча 25-го тура РПЛ с «Балтикой».  Игра пройдет 19 апреля на поле «быков».

Мурад Мусаев
Мурад Мусаев globallookpress.com

«На "Балтике" никак не скажется потеря некоторых ведущих футболистов перед матчем.  Не знаю, будет ли играть у них Хиль.  Там не всё так плохо, как показалось.  Судя по заявлению "Балтики", завтра он будет готов к матчу.  Считаю, что не имеет значения, кто играет у "Балтики".  Они сильны своей структурой, физической подготовкой, стандартами.  Они готовы заменить любого футболиста.  То же самое касается Чивича и Йенне, которые не являются основными игроками.  На это не нужно делать каких-то акцентов. "Балтика" сильна за счёт своей организации.

Если оценивать осень и весну, то глобально в игре соперника ничего не поменялось.  Они играют за счёт своих сильных сторон, которые уже были перечислены.  Может им немножко не повезло в прошлом матче.  В прошлой игре "Балтика" могла выигрывать у "Пари НН".  Что касается тренера?  Талалаев сам много матчей смотрит с трибуны.  У него хорошо отлаженный механизм с помощниками.  Он всегда на связи, где бы он не был», — цитирует Мусаева «Чемпионат».