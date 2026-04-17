Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий по поводу матча 25-го тура РПЛ с «Балтикой». Игра пройдет 19 апреля на поле «быков».

«На "Балтике" никак не скажется потеря некоторых ведущих футболистов перед матчем. Не знаю, будет ли играть у них Хиль. Там не всё так плохо, как показалось. Судя по заявлению "Балтики", завтра он будет готов к матчу. Считаю, что не имеет значения, кто играет у "Балтики". Они сильны своей структурой, физической подготовкой, стандартами. Они готовы заменить любого футболиста. То же самое касается Чивича и Йенне, которые не являются основными игроками. На это не нужно делать каких-то акцентов. "Балтика" сильна за счёт своей организации.

Если оценивать осень и весну, то глобально в игре соперника ничего не поменялось. Они играют за счёт своих сильных сторон, которые уже были перечислены. Может им немножко не повезло в прошлом матче. В прошлой игре "Балтика" могла выигрывать у "Пари НН". Что касается тренера? Талалаев сам много матчей смотрит с трибуны. У него хорошо отлаженный механизм с помощниками. Он всегда на связи, где бы он не был», — цитирует Мусаева «Чемпионат».