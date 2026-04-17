Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин похвалил форварда сине-бело-голубых Александра Соболева. Нападающий в нынешнем сезоне забил семь мячей и сделал два ассиста.

«Соболев — это главная движущая "Зенита" весной. Если он так продолжит, то будет хорошо. Замены в команде ему сейчас нет», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 52 очка. Клуб идет вторым в таблице РПЛ. Отставание от «Краснодара» составляет один балл.

В 25‑м туре РПЛ «Зенит» 19 апреля встретится с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 14:30 мск.