Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).

«Пропустили после ошибки во втором тайме. Кажется, что в нем мы проиграли больше подборов. Будем решать проблемы, которые у нас есть, чтобы побеждать.

Как улучшить реализацию? Моменты у нас есть — это главное. Не знаю, почему мяч не залетел сегодня в ворота. У нас были хорошие моменты. Постараемся исправить в следующем туре.

Команде не хватило эмоций? Не думаю так. Не было ощущения, что ребята не хотели играть. Почему в конце стали допускать моменты у своих ворот? Проиграли больше подборов, чем в первом тайме. Будем решать эту проблему. Недооценки соперника никакой не было», — цитирует Альбу «Матч ТВ».