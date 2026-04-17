Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).

Джонатан Альба — главный тренер «Ростова» globallookpress.com

«Пропустили после ошибки во втором тайме.  Кажется, что в нем мы проиграли больше подборов.  Будем решать проблемы, которые у нас есть, чтобы побеждать.

Как улучшить реализацию?  Моменты у нас есть — это главное.  Не знаю, почему мяч не залетел сегодня в ворота.  У нас были хорошие моменты.  Постараемся исправить в следующем туре.

Команде не хватило эмоций?  Не думаю так.  Не было ощущения, что ребята не хотели играть.  Почему в конце стали допускать моменты у своих ворот?  Проиграли больше подборов, чем в первом тайме.  Будем решать эту проблему.  Недооценки соперника никакой не было», — цитирует Альбу «Матч ТВ».