Российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал поведение главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева во время послематчевых интервью.

«Вадим был эмоциональным футболистом и стал эмоциональным тренером. Это хорошо, но нужно управлять своими эмоциями. Мне нравится, как играет его команда. "Динамо" играет агрессивно, хорошо подготовлены физически. У каждой команды в игре с махачкалинцами будут большие проблемы. Они провели прекрасный матч с "Локомотивом".

По крайней мере, видно, чего от игроков хочет тренер. У них есть взаимопонимание. А моменты своей эмоциональности Вадим должен поправить. Он человек, который оказывает определённое влияние на молодёжь, в том числе и своим поведением», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Напомним, что две последние пресс-конференции Евсеева сопровождались нецензурными выражениями со стороны тренера. Он уже был оштрафован за это.