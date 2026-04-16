Российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал поведение главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева во время послематчевых интервью.

Юрий Семин

«Вадим был эмоциональным футболистом и стал эмоциональным тренером.  Это хорошо, но нужно управлять своими эмоциями.  Мне нравится, как играет его команда. "Динамо" играет агрессивно, хорошо подготовлены физически.  У каждой команды в игре с махачкалинцами будут большие проблемы.  Они провели прекрасный матч с "Локомотивом".

По крайней мере, видно, чего от игроков хочет тренер.  У них есть взаимопонимание.  А моменты своей эмоциональности Вадим должен поправить.  Он человек, который оказывает определённое влияние на молодёжь, в том числе и своим поведением», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Напомним, что две последние пресс-конференции Евсеева сопровождались нецензурными выражениями со стороны тренера.  Он уже был оштрафован за это.