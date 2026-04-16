Полузащитник «Арсенала» Мартин Субименди ответил на вопрос об интересе к нему со стороны «Реала».

«Правда ли есть интерес от "Реала"? Слушайте, я не знаю, у меня нет ответа, но я не был особо вовлечен во все это. Думаю, уже прошло время с появления интереса. Я полностью сфокусирован на "Арсенале", очень доволен тем, где нахожусь, и у меня есть другие вещи, которые меня беспокоят, так что я об этом не думаю», — приводит слова Субименди El Larguero.

В составе «Арсенала» Субименди принял участие в 48 матчах, в которых забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.