Дортмундская «Боруссия» является фаворитом на подписание вингера «МЮ» Джейдона Санчо, информирует издание The Mirror.

Джейдон Санчо globallookpress.com

Этим летом контракт 26‑летнего англичанина истекает с «Манчестер Юнайтед», и он станет свободным агентом. Этот сезон Санчо проводит на правах аренды за «Астон Виллу».

Сам полузащитник воодушевлён идеей вернуться в стан дортмундской «Боруссии», где провёл лучшие годы своей карьеры. Также на него претендуют ряд итальянских и английских клубов.

В этом сезоне за «Астон Виллу» Санчо сыграл 31 матч, забил гол и сделал ассист. Портал Transfermarkt оценивает его сейчас в 20 млн евро. В 2021 году «Боруссия» продала его «МЮ» за 85 млн евро.