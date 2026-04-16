Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о публикации хавбеком «Краснодара» Эдуардом Сперцяном фото травмированной ноги после матча с «Зенитом» (1:1).

«Я объективно не понимаю, за что здесь штрафной. Педро первым играет в мяч, и Сперцян бьет ему по подошве. Где вы вообще здесь увидели нарушение? Я про желтую или красную карточку даже заикаться не буду. Это не нарушение в моем понимании.

Я согласен, что это мужская борьба, и Сперцян просто сам опоздал к этому моменту. Иначе такие единоборства и вторые нейтральные мячи не выигрываются — здесь по‑другому никак. Педро первый на мяче, и Сперцян сам попадает. Это точно не нарушение.

Я очень хорошо отношусь к Сперцяну и уважаю его как футболиста. Но если вы говорите, что были опубликованы фото его ноги, считаю, что в этой ситуации Эдик был неправ. Он должен был сказать, что не стоит это выносить — это мужская игра, всё остаётся на поле, в душе и раздевалке. Думаю, ему точно не нужно было это делать, потому что это мужская игра, которая в моём понимании даже не тянет на нарушение», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая на одно очко «Зенит».