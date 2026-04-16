Главный тренер «Баварии» Венсан Компани считает, что его игроки обладают сильным и победным характером, поэтому смогли пройти «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Венсан Компани globallookpress.com

«Игра была очень эмоциональной. "Бавария" много владела мячом и всегда ощущала, что может забить, но мадридский "Реал" есть мадридский "Реал". Эта команда всегда представляет собой угрозу. Сегодня игроки "Баварии" были ментально сильны, постоянно оправляясь от неудач. Болельщики тоже помогли нам. Сохраняя хладнокровие, не теряли ощущения, что наш миг настанет», — цитирует пресс-служба УЕФА Компани.

В ответной игре мюнхенский клуб на своём поле переиграл «сливочных» со счётом 4:3. Первая игра тоже осталась за «Баварией» (2:1). Теперь соперником немецкого клуба в полуфинале станет «ПСЖ». Игры пройдут 28 апреля и 6 мая.