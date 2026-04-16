Экс-форвард сборной России Александр Кержаков высказался о предстоящих полуфиналах Лиги чемпионов.

Напомним, что в 1/2 финала Лиги чемпионов между собой сыграют «ПСЖ» — «Бавария» и «Арсенал» — «Атлетико».

«Практически все твердят в один голос, что скрытый финал Лиги чемпионов — это матч "ПСЖ" — "Бавария". Если честно, мне бы очень хотелось, хотя это из разряда фантастики, чтобы Лигу чемпионов выиграл Диего Симеоне. У него было две попытки в финале с "Реалом". И они были неудачные: одна закончилась в дополнительном времени, другая — в серии пенальти. Он очень долго работает в клубе, и фигура Симеоне заслуживает трофея Лиги чемпионов. Моя симпатия именно на стороне тренера», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».