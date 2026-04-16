Форвард «Ливерпуля» Юго Экитике высказался о своей серьезной травме.

«Это тяжело, может быть, даже несправедливо… Но я благодарен, что это происходит со мной здесь, среди вас. Я не один.

Ваша сила и любовь будут моей движущей силой. До скорой встречи, Энфилд», — написал Экитике на своей странице в социальной сети.

В середине первого тайма матча с «ПСЖ» (0:2) 23-летний форвард оказался на газоне, держась за голеностоп. Из-за повреждения он не смог продолжить встречу и покинул поле на носилках. Позже стало известно, что у него разрыв ахилла.

В текущем сезоне Экитике провел 45 встреч за «Ливерпуль» во всех турнирах, забив 17 мячей и сделав шесть ассистов.