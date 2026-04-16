«Брага» одержала волевую победу над «Бетисом» (4:2) в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы.
У испанской команды голами отметились Антони на 13-й минуте и Абде Эззалзули на 26-й минуте.
В составе «Браги» голы записали на свой счет Пау Виктор на 38-й минуте, Витор Карвальо на 49-й минуте, Рикарду Орта на 53-й и Жан-Батист Горби на 74-й минуте.
Результат матча
БетисСевилья2:4БрагаБрага
1:0 Антони 13' 2:0 Абде Эззальзули 26' 2:1 Пау Виктор 38' 2:2 Витор Карвальо 49' 2:3 Рикарду Орта 53' пен. 2:4 Жан-Батист Горби 74'
Бетис: Пау Лопес, Эктор Бельерин (Диего Гомес 77'), Марк Бартра, Диего Льоренте, Рикардо Родригес (Нельсон Деосса 77'), Пабло Форнальс (Седрик Бакамбу 77'), Софьян Амрабат, Альваро Фидальго (Айтор Руйбаль 66'), Антони (Пере Гарсия 83'), Кучо Эрнандес, Абде Эззальзули
Брага: Лукаш Горничек, Брайт Арри-Мби (Габриэл Москардо 20'), Густаф Лагербильке, Виктор Гомес, Флориан Гриллич, Демир Тыкназ (Паулу Оливейра 61'), Жан-Батист Горби, Витор Карвальо (Фран Наварро 61'), Габри Мартинес (Леонарду Лелу 80'), Пау Виктор (Жоау Моутинью 80'), Рикарду Орта
Жёлтые карточки: Абде Эззальзули 43', Пабло Форнальс 47', Марк Бартра 72', Антони 83' — Витор Карвальо 35', Габри Мартинес 67', Габриэл Москардо 69'
По сумме двух встреч «Брага» (1:1 и 4:2) прошла в полуфинал Лиги Европы, а «Бетис» завершил свое выступление на турнире.