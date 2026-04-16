«Брага» одержала волевую победу над «Бетисом» (4:2) в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы.

У испанской команды голами отметились Антони на 13-й минуте и Абде Эззалзули на 26-й минуте.

В составе «Браги» голы записали на свой счет Пау Виктор на 38-й минуте, Витор Карвальо на 49-й минуте, Рикарду Орта на 53-й и Жан-Батист Горби на 74-й минуте.

Результат матча Бетис Севилья 2:4 Брага Брага 1:0 Антони 13' 2:0 Абде Эззальзули 26' 2:1 Пау Виктор 38' 2:2 Витор Карвальо 49' 2:3 Рикарду Орта 53' пен. 2:4 Жан-Батист Горби 74' Бетис: Пау Лопес, Эктор Бельерин ( Диего Гомес 77' ), Марк Бартра, Диего Льоренте, Рикардо Родригес ( Нельсон Деосса 77' ), Пабло Форнальс ( Седрик Бакамбу 77' ), Софьян Амрабат, Альваро Фидальго ( Айтор Руйбаль 66' ), Антони ( Пере Гарсия 83' ), Кучо Эрнандес, Абде Эззальзули Брага: Лукаш Горничек, Брайт Арри-Мби ( Габриэл Москардо 20' ), Густаф Лагербильке, Виктор Гомес, Флориан Гриллич, Демир Тыкназ ( Паулу Оливейра 61' ), Жан-Батист Горби, Витор Карвальо ( Фран Наварро 61' ), Габри Мартинес ( Леонарду Лелу 80' ), Пау Виктор ( Жоау Моутинью 80' ), Рикарду Орта Жёлтые карточки: Абде Эззальзули 43', Пабло Форнальс 47', Марк Бартра 72', Антони 83' — Витор Карвальо 35', Габри Мартинес 67', Габриэл Москардо 69'

Статистика матча 5 Удары в створ 5 4 Удары мимо 0 54 Владение мячом 46 5 Угловые удары 1 2 Офсайды 3 12 Фолы 16

По сумме двух встреч «Брага» (1:1 и 4:2) прошла в полуфинал Лиги Европы, а «Бетис» завершил свое выступление на турнире.