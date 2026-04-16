«Шахтер» сыграл вничью с «АЗ Алкмаром» (2:2) в ответном матче четвертьфинала Лиги конференций.
У нидерландской команды голы записали на свой счет Исак Йенсен на 73-й минуте и Матей Шин на 80-й минуте.
В составе «Шахтера» голами отметились Алисон на 58-й минуте и Лука Мейреллес на 84-й минуте.
Результат матча
АЗ АлкмарАлкмар2:2Шахтёр ДДонецк
0:1 Алисон Сантана 58' 1:1 Исак Йенсен 73' 2:1 Матей Шин 80' 2:2 Luca Luca Meirelles 84'
АЗ Алкмар: Йерун Зут, Максим Деккер, Сеия Маикума (Исак Йенсен 46'), Матей Шин, Свен Мейнанс (Bendeguz Kovacs 63'), Ибрахим Садик, Rion Ichihara, Billy van Duijl (Rio Robbemond 63'), Kasper Boogaard, Mateo Chavez (Ayoub Oufkir 46'), Weslley Patati
Шахтёр Д: Дмитрий Ризнык, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Винисиус Тобиас, Невертон (Luca Luca Meirelles 70'), Олег Андреевич Очеретько (Артем Бондаренко 88'), Алисон Сантана (Эгиналдо 61'), Егор Назарина, Педриньо, Кауан Элиас (Lucas dos Santos Ferreira 70'), Isaque Isaque (Марлон Гомес 61')
Жёлтые карточки: Mateo Chavez 31', Billy van Duijl 33', Kasper Boogaard 35', Ибрахим Садик 45+2' — Isaque Isaque 25', Винисиус Тобиас 71', Эгиналдо 78', Николай Матвиенко 86'
По сумме двух встреч «Шахтер» (3:0 и 2:2) пробился в полуфинал Лиги конференций, а «АЗ Алкмар» завершил свое выступление на турнире.