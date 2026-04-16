«Шахтер» сыграл вничью с «АЗ Алкмаром» (2:2) в ответном матче четвертьфинала Лиги конференций.

У нидерландской команды голы записали на свой счет Исак Йенсен на 73-й минуте и Матей Шин на 80-й минуте.

В составе «Шахтера» голами отметились Алисон на 58-й минуте и Лука Мейреллес на 84-й минуте.

Результат матча

АЗ Алкмар Алкмар 2:2 Шахтёр Д Донецк

0:1 Алисон Сантана 58' 1:1 Исак Йенсен 73' 2:1 Матей Шин 80' 2:2 Luca Luca Meirelles 84'

АЗ Алкмар: Йерун Зут, Максим Деккер, Сеия Маикума ( Исак Йенсен 46' ), Матей Шин, Свен Мейнанс ( Bendeguz Kovacs 63' ), Ибрахим Садик, Rion Ichihara, Billy van Duijl ( Rio Robbemond 63' ), Kasper Boogaard, Mateo Chavez ( Ayoub Oufkir 46' ), Weslley Patati

Шахтёр Д: Дмитрий Ризнык, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Винисиус Тобиас, Невертон ( Luca Luca Meirelles 70' ), Олег Андреевич Очеретько ( Артем Бондаренко 88' ), Алисон Сантана ( Эгиналдо 61' ), Егор Назарина, Педриньо, Кауан Элиас ( Lucas dos Santos Ferreira 70' ), Isaque Isaque ( Марлон Гомес 61' )

Жёлтые карточки: Mateo Chavez 31', Billy van Duijl 33', Kasper Boogaard 35', Ибрахим Садик 45+2' — Isaque Isaque 25', Винисиус Тобиас 71', Эгиналдо 78', Николай Матвиенко 86'