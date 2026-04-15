Форвард «Спартака» Манфред Угальде высказался о победе красно-белых над «Зенитом» в Санкт-Петербурге в Кубке России.

Московский клуб одолел соперника в серии пенальти и вышел в финал Пути регионов Кубка России.

«Мы сейчас сфокусированы на работе.  Нужно дождаться окончания сезона, чтобы оценивать результаты.  Конечно, мы сфокусированы как на Кубке, так и на том, чтобы подняться в таблице РПЛ.  Мы должны быть лучшими.

Великолепные ощущения от победы над "Зенитом" в Кубке России, мы сотворили историю, долго не могли выиграть в Санкт-Петербурге.  Мы очень счастливы, но, конечно, нам нужно держать фокус на следующем матче.  Матч с ЦСКА будет отличным, это дерби, очень особенная игра для нас.  Будем усердно стараться, чтобы выиграть в этом матче.

Мы проводим хорошее время с Хуаном Карседо.  Он много работает, чтобы улучшить команду.  Мы стараемся выиграть в каждом матче, у нас хороший тренировочный процесс, хорошие матчи, хорошие результаты.  Карседо — хороший тренер, мы счастливы работать с ним», — цитирует Угальде ТАСС.