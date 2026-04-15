Наставник «Ливерпуля» Арне Слот высказался по поводу результата ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2). Игра состоялась 14 апреля на «Энфилде».

«Прошлая неделя была очень трудной и напряжённой, но мы показали, что можем значительно улучшить игру за неделю. Хочу похвалить ребят за то, как они себя проявили сегодня. Игроки продолжали бороться, даже когда мы проигрывали. Мы создали очень много моментов, но так уже не раз случалось в этом сезоне.

Мы должны были забить два гола, но не забили ни одного. Теперь нам предстоит бороться за выход в следующую Лигу чемпионов», — цитирует Слота сайт УЕФА.

Следующим соперником «ПСЖ» в ЛЧ станет либо мадридский «Реал», либо мюнхенская «Бавария».