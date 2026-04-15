Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников выразил мнение, что наставник махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев заряжает команду своим эмоциональным поведением.

Ранее махачкалинцы в 24-м туре РПЛ сыграли вничью с московским «Локомотивом» (1:1).

«Идет ли эмоциональность Евсеева на пользу "Динамо"? Это больше в плюс, конечно. Он сам всегда был эмоциональным футболистом. Прежде всего он доказывал все не только словами, а делом. Он всегда был неуступчивым бойцом, никогда не любил проигрывать, а сейчас это звучит в его голосе, это самое главное для игроков. Он заряжает их, чтобы у них ноги не тряслись перед сильными соперниками, чтобы они играли в свой футбол.

Его эмоциональность помогает набирать очки махачкалинскому "Динамо". Не только эмоциональность, но и структурные изменения, тактика, тренировочный процесс, все вместе», — сказал Сенников «Матч ТВ».

«Динамо» из Махачкалы идет на 11-м месте в таблице РПЛ, набрав 23 очка. В 25-м туре команда примет «Зенит».