Экс-защитник «Баварии» Филипп Лам высказался об игре вратаря мюнхенской команды Мануэля Нойера.

«Нойер — из тех вратарей, которые рождаются раз в столетие, обладают всеми талантами и качествами, необходимыми для этой позиции: прыгучестью, ловкостью, рефлексами, физической силой и отзывчивостью. Он обладает харизмой, внушительным присутствием на поле и огромной преданностью своей профессии. И в свои 40 лет, как он показал на прошлой неделе, он по-прежнему способен показывать лучшие результаты.

Мануэль — вратарь, который хочет активно участвовать в игре. Это клише, но он действует почти как дополнительный полевой игрок, одинаково уверенно играя как правой, так и левой ногой. Он помогал нам строить игру от обороны, потому что его пасы гарантировали, что мы не окажемся под давлением сразу же. С таким вратарём, как Мануэль, команде гораздо комфортнее играть в сложных ситуациях. Мы были уверены в нём и в том варианте для передачи, который он предоставлял практически в любой ситуации.

Конечно, такие игроки, как Мануэль Нойер, встречаются не каждый день. Он входит в число величайших футболистов в истории, наряду с Лионелем Месси или Криштиану Роналду, и он действительно заслуживал того, чтобы получить Золотой мяч», — приводит слова Лама The Athletic.

Напомним, ранее была информация, что 40-летний Нойер намерен продлить контракт с «Баварией» еще на один сезон.