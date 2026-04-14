Лидер и столп обороны «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк считает, что команде по силам отыграться в ответной игре четвертьфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:2), и все игроки настроены это сделать.

«Я с нетерпением жду сегодняшний матч. Да, мы понимаем масштаб задачи, которая перед нами стоит, но именно ради таких игр мы живём. Если тебя это не будоражит, значит, ты не в том виде спорта. Могу вас заверить: все в раздевалке верят, что сегодня мы способны снова сделать нечто особенное.

Всё начинается с нас — с веры и настроя. "ПСЖ" — очень сильная команда, и мы должны быть готовы работать все 90 с лишним минут — и больше, если потребуется», — цитирует сайт «Ливерпуля» слова капитана клуба.

«Ливерпуль» и «ПСЖ» встретятся сегодня, 14 апреля, на «Энфилде» в 22:00 (мск).