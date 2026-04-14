В Аргентине начался новый судебный процесс по делу о смерти Диего Марадоны, сообщает Reuters. Семь представителей его медицинской команды обвиняются в причинении смерти по неосторожности.

Диего Марадона globallookpress.com

Разбирательство стартовало почти через год после того, как предыдущее дело было закрыто из-за срыва судебного процесса. Легендарный футболист скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет — причиной стал сердечный приступ во время восстановления после операции на головном мозге.

В рамках процесса планируется заслушать показания около 100 свидетелей. Суд рассмотрит вопрос возможной халатности со стороны медиков, которая могла привести к смерти чемпиона мира 1986 года. Сами обвиняемые отвергают все претензии.

Обвинения в адрес медиков появились в 2021 году после работы специальной комиссии, расследовавшей обстоятельства смерти. В её отчёте говорилось, что действия специалистов были «ненадлежащими, некомпетентными и безрассудными». Если вина подсудимых будет доказана, им может грозить от восьми до 25 лет лишения свободы.