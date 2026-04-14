Итальянский «Наполи» собирается выставить нападающего Ромелу Лукаку на трансфер, — информирует авторитетное издание L’Équipe со ссылкой на La Repubblica.

Окончательное решение будет принято после встречи главного тренера Антонио Конте с 32‑летним бельгийцем. Также рассматривается вариант с исключением Лукаку из заявки клуба.

Нападающий сейчас залечивает травму бедра и должен вернуться в Италию 20 апреля. Контракт Лукаку заканчивается через год, но «Наполи» собирается избавиться от него окончательно летом.

Напомним, что причиной конфликта стало желание бельгийца тренироваться с личным реабилитологом, а не в «Наполи», что сильно разозлило руководство клуба, в частности президента Аурелио Де Лаурентиса и спортивного директора Джованни Манну, которые выдвинули ультиматум игроку, а он его проигнорировал.