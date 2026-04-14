«Бавария» и «Барселона» проявляют серьёзный интерес к нападающему «Милана» Рафаэлу Леау, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, трансфер 26-летнего португальца может состояться примерно за 80 миллионов евро. Одной из причин возможного ухода называются ухудшившиеся в последние месяцы отношения футболиста с болельщиками россонери. Это делает сделку реальной, несмотря на прописанные в контракте отступные в размере 175 миллионов евро.

В качестве одного из вариантов продолжения карьеры рассматривается «Манчестер Юнайтед», также интерес к игроку проявляют клубы из Саудовской Аравии.

Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года, а его контракт действует до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне форвард провёл 26 матчей, в которых забил 10 голов и сделал две результативные передачи.