Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о работе наставника клуба Заура Тедеева.

Ранее «Акрон» в 24-м туре РПЛ дома проиграл «Динамо» со счетом 2:3, пропустив решающий мяч в компенсированное время.

«Спасибо вам огромное за доброту, поддержку. Вы много пишете, переживаете. Просто руки в какой‑то момент опускаются, но ты понимаешь, что сдаваться нельзя. Поэтому мы не сдадимся, будем сражаться, биться до последнего. Всех обнял, всем хорошего вечера, хорошего дня. Нам нужно переломить этот вообще нефарт, это какое‑то проклятие, не знаю что. Но я верю, что не может так длиться вечно. Я много видел разных тренеров. Тедеев заслуживает немножко фарта. Он очень много открыл молодых ребят, очень любит футболистов, вообще людей в принципе. Поэтому, надеюсь, мы прорвёмся», — сказал Дзюба в телеграм-канале.

«Акрон» набрал 22 очка и идет 12-м в таблице АПЛ. 18 апреля команда в гостях встретится с «Рубином».